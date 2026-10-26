مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)، در بازدید از سه شرکت فناور در استان تهران، ظرفیت‌های تولیدی و نیاز‌های مالی و اعتباری این واحد‌ها را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، حجت اسماعیل‌زاده، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)، به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان این صندوق، از شرکت‌های تک‌ژن زیست، آسوژن و پویا پلیمر تهران بازدید کرد.

این بازدید‌ها با هدف ارزیابی توانمندی‌های فنی و تولیدی شرکت‌های فعال در صنایع پیشرفته و بررسی درخواست‌های تأمین مالی آنها انجام شد.

در جریان این بازدیدها، بخش‌های تولید، آزمایشگاه، اتاق تمیز، بسته‌بندی و تحقیق و توسعه شرکت‌ها بررسی و نیاز‌های اعتباری آنها ارزیابی شد.

شرکت‌های تک‌ژن زیست و آسوژن در حوزه زیست‌فناوری، پروبیوتیک‌ها و تولید سویه‌های نوین و مواد اولیه زیستی فعالیت دارند و در زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع لبنی کشور نقش‌آفرین هستند.

همچنین شرکت پویا پلیمر تهران در زمینه تولید و تأمین محصولات و قطعات پلیمری فعالیت می‌کند و به صنایعی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی و آب و فاضلاب خدمات ارائه می‌دهد.

اسماعیل‌زاده در حاشیه این بازدیدها، توسعه صادرات و دستیابی شرکت‌ها به بازار‌های هدف را از اولویت‌های صندوق صحا برشمرد و گفت: حمایت‌های صادراتی از شرکت‌های واجد شرایط در همین راستا دنبال می‌شود.

وی افزود: بررسی راهکار‌های توسعه صادرات و کمک به رفع مسائل ارزی و مالی شرکت‌ها باید با جدیت پیگیری شود تا بنگاه‌های صنایع پیشرفته و دانش‌محور بتوانند توان رقابتی خود را در بازار‌های داخلی و بین‌المللی افزایش دهند.

مدیرعامل صندوق صحا در پایان، دستور بررسی کارشناسی درخواست‌های تسهیلاتی و اعتباری شرکت‌ها را متناسب با ضوابط و ظرفیت‌های صندوق صادر کرد.

این بازدید‌ها با هدف تسهیل دسترسی شرکت‌های واجد شرایط به منابع مالی و اعتباری، حمایت از توسعه فناوری و افزایش ظرفیت تولید صنایع دانش‌محور انجام شد.