به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا گفت: شهرستان شهرضا با داشتن ۳۰ درصد از باغ‌های انار استان رتبه اول تولید انار استان و از لحاظ کیفیت نیز رتبه اول کشور را داراست.

حسینعلی اباذری افزود: پوسته نازک، رنگ یاقوتی و طعم ملس انار شهرضا و ضریب فرآوری هفت به یک آن، باعث شده تا جایگاه ممتازی در کشور داشته باشد.

وی افزود: ملس شهرضا، رَباب نیریز، شیشه کپ فردوس و نادری بادرود بیشترین ارقام انار تولیدی در شهرضا است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا نبود صنایع تبدیلی و فراوری، صادرات اندک، نبود شرکت تعاونی انارکاران و آفت کرم گلوگاه را از مشکلات باغداران این منطقه برشمرد و افزود: در صورت ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصول انار، باغداران مجبور به خام فروشی محصول خود نخواهند بود.

برداشت انار از اوایل آبان در شهرضا آغاز شده است.

نهمین جشنواره انار شهرضا نیز از ۷ آبان به مدت یک هفته در روستای امامزاده شاه سید علی اکبر (ع) برگزار می‌شود.