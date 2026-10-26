فعالیت سامانه بارشی امروز و فردا همراه با رگبار و پدیده رعد و برق به ویژه در مناطق کوهستانی گلستان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با فعالیت سامانه بارشی از دیشب در گلستان شیرآباد با ۶۶ و نیم میلیمتر، نوده ملک با ۵۵ میلیمتر، مراوه تپه با ۲۳ میلیمتر و گنبد کاووس با ۲۱ میلیمتر بیشترین باران را دریافت کردند.

ملیحه معقولی افزود : طبق الگو های هواشناسی فعالیت سامانه بارشی امروز و فردا در استان ادامه دارد ورگبار و رعدو برق در برخی ساعات در مناطق کوهستانی پیش بینی می شود.

وی گفت : از روز چهارشنبه تا پنجشنبه شب هوای استان رو به پایداری می رود.