معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک سارق سابقه‌دار محتویات خودرو خبر داد و گفت: این متهم به سرقت‌های متعدد از خودرو‌های پارک‌شده در مناطق شمال و شمال‌غرب تهران اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ مسعود گلپسند معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک سارق سابقه‌دار محتویات خودرو خبر داد و گفت: این متهم به سرقت‌های متعدد از خودرو‌های پارک‌شده در مناطق شمال و شمال‌غرب تهران اعتراف کرده است.

وی افزود: در پی افزایش سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو، به‌ویژه در محدوده شهرک غرب، کارآگاهان شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و مستندات پرونده‌های مشابه نشان داد فردی جوان در این سرقت‌ها نقش داشته است. مأموران با انجام تحقیقات میدانی و پیگیری سرنخ‌ها، موفق به شناسایی هویت مظنون شدند.

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه مأموران گشت کلانتری شهرک غرب در محدوده سعادت‌آباد به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند تصریح کرد: پس از توقف خودرو و استعلام مشخصات راننده، دریافتند وی از سارقان سابقه‌دار محتویات خودرو و از افراد تحت تعقیب پلیس آگاهی است.

به گفته سرهنگ گلپسند، متهم پس از انتقال به کلانتری و تشکیل پرونده، برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد. وی در ابتدا اتهام سرقت را انکار می‌کرد، اما بررسی‌های بعدی به کشف شواهد بیشتری منجر شد.

وی افزود: در بازرسی از خودروی متهم، ابزار‌هایی از جمله پیچ‌گوشتی، درفش و سیم مفتولی کشف شد که بنا بر بررسی‌های پلیسی، احتمال استفاده از آنها برای باز کردن در‌های خودرو وجود داشت. همچنین در بررسی تلفن همراه وی، تصاویری از لوازم و اموال مسروقه به دست آمد.

وی ادامه داد: پس از مواجهه متهم با مستندات و اقلام کشف‌شده، وی به سرقت‌ها اعتراف کرد و مدعی شد با خودروی شخصی خود در مناطق شمال و شمال‌غرب تهران تردد می‌کرده و در فرصت‌های مناسب، لوازم و محتویات خودرو‌ها را به سرقت می‌برده است.

سرهنگ گلپسند گفت: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، شناسایی مالباختگان و بررسی ابعاد دیگر فعالیت‌های احتمالی متهم همچنان ادامه دارد.