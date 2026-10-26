براساس اعلام اداره‌کل هواشناسی خوزستان، شهرستان شوش با ثبت رطوبت ۷۶ درصدی، بیشترین میزان رطوبت نسبی استان را در ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در شبانه‌روز منتهی به ساعت ۹:۳۰ امروز دوشنبه چهارم آبان‌ماه شهرستان شوش با ثبت رطوبت ۷۶ درصدی، بیشترین میزان رطوبت نسبی استان را در ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص داد و پس از آن، ایذه و ایستگاه کشاورزی اهواز با ۷۰ درصد و صفی‌آباد دزفول با ۶۶ درصد، بیشترین میزان رطوبت نسبی را ثبت کردند.

همچنین میزان رطوبت در شادگان ۶۴، گتوند ۶۲، آبادان ۵۸، بستان ۵۱، هویزه ۵۰، شوشتر ۴۶ و فرودگاه اهواز ۴۵ درصد گزارش شده است.

براساس داده‌های ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان، میانگین رطوبت سطحی استان ۴۷.۳ درصد بوده و آغاجاری با ثبت ۲۶ درصد، کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی را داشته است.