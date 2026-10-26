فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: این شهرستان ۲ هزار و شش دانش آموز بازمانده از تحصیل دارد.

برگزاری نشست شورای آموزش و پرورش در میناب

برگزاری نشست شورای آموزش و پرورش در میناب

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد رادمهر در نشست شورای آموزش و پرورش گفت: از این شمار۵۵۱ نفر شرایط نام نویسی در مدارس را دارند.

وی افزود: از ابتدای سال تحصیلی ۵۷ نفر از بازماندگان در مقطع ابتدایی جذب شده و اکنون مشغول به تحصیل هستند.

فرماندار ویژه شهرستان میناب، وجود شغل‌های کاذب را مهمترین علت ترک تحصیل دانش آموزان در این شهرستان برشمرد.

رادمهر گفت: باید کارگروهی برای پیگیری و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل این دانش آموزان تشکیل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب نیز گفت: مهارت افزایی معلمان برای ارتقا کیفیت آموزشی و ایجاد انگیزه برای دانش آموزان و معلمان در دستور کار قرار گیرد.

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در این نشست از سه دانش آموز موفق به کسب رتبه دو رقمی در آزمون سراسری قدردانی شد.

مبینا خرمی در رشته انسانی رتبه ۵۴، محمود نظری رتبه ۶۵ و علی غلباش رتبه ۸۱ را در رشته علوم تجربی آزمون سراسری را کسب کردند.