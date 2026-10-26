به گزارش خبرگزراری صداوسیمای استان لرستان؛ نامدار صیادی با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای تخصصی در معرفی ظرفیت‌های استان گفت:سیزدهمین نمایشگاه صنایع ماشین‌آلات کشاورزی با حضور ۶۰ شرکت مجهز به فناوری‌های روز و ۱۰ استان کشور در خرم آباد گشایش یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: بخش کشاورزی لرستان با دارا بودن ظرفیت هایی در حوزه‌های زراعت، باغداری، دامپروری و آبزی‌پروری، نیازمند معرفی هرچه بیشتر فناوری‌های نوین و ایجاد زنجیره‌های ارزش است.



وی بیان کرد: این نمایشگاه فرصتی برای انتقال دانش فنی به بهره‌برداران، آشنایی با تجهیزات پیشرفته مکانیزاسیون و فراهم‌سازی زمینه‌ی تعامل مستقیم میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و تصمیم‌سازان بخش کشاورزی است.

صیادی با بیان اینکه حضور شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در این دوره از نمایشگاه، نویدبخش حرکتی شتابان برای تحقق کشاورزی پایدار در استان لرستان است، افزود: در این نمایشگاه ده‌ها شرکت داخلی، تولیدکنندگان ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، نهاده‌های دامی، سیستم‌های نوین آبیاری و صنایع وابسته، آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

سیزدهمین نمایشگاه صنایع ماشین‌آلات کشاورزی و صنایع وابسته در خرم‌آباد،تا ششم آبان‌ ۱۴۰۵ از ساعت 14تا ۲۱ آماده بازدید علاقه‌مندان، متخصصان، کشاورزان و بهره‌برداران است.