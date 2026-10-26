به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز کشت سیر در ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان براساس الگوی ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: تولید حدود ۲۵ هزار تن سیر در استان برای امسال هدف‌گذاری شده است.

محمدرضا اصغری با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: کشت سیر در استان با هدف افزایش بهره‌وری تولید، مدیریت بهینه منابع آب و توسعه کشاورزی مکانیزه در حال انجام است.

وی با یادآوری اینکه عملیات کاشت سیر در استان به‌صورت ۱۰۰ درصد مکانیزه انجام می‌شود، ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد مزارع این محصول نیز به سامانه آبیاری تیپ مجهز هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به پراکنش جغرافیایی مزارع سیر در استان گفت: حدود ۷۵ درصد از سطح زیر کشت این محصول به شهرستان شاهین‌دژ اختصاص دارد و ۲۵ درصد باقی‌مانده در شهرستان‌های بوکان، باروق، پیرانشهر و نقده کشت می‌شود.

به گفته اصغری، توسعه فرآوری سیر می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، گسترش صنایع تبدیلی و بهبود درآمد کشاورزان کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: توسعه کشت سیر در چارچوب الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین تولید، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، مدیریت منابع و تقویت ظرفیت تولید محصولات کشاورزی استان دارد.