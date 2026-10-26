پخش زنده
امروز: -
کشت سیر در ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی با هدف گذاری تولید حدود ۲۵ هزار تن ازاین محصول آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز کشت سیر در ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان براساس الگوی ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: تولید حدود ۲۵ هزار تن سیر در استان برای امسال هدفگذاری شده است.
محمدرضا اصغری با اشاره به ظرفیتهای اقلیمی و کشاورزی آذربایجانغربی اظهار کرد: کشت سیر در استان با هدف افزایش بهرهوری تولید، مدیریت بهینه منابع آب و توسعه کشاورزی مکانیزه در حال انجام است.
وی با یادآوری اینکه عملیات کاشت سیر در استان بهصورت ۱۰۰ درصد مکانیزه انجام میشود، ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد مزارع این محصول نیز به سامانه آبیاری تیپ مجهز هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به پراکنش جغرافیایی مزارع سیر در استان گفت: حدود ۷۵ درصد از سطح زیر کشت این محصول به شهرستان شاهیندژ اختصاص دارد و ۲۵ درصد باقیمانده در شهرستانهای بوکان، باروق، پیرانشهر و نقده کشت میشود.
به گفته اصغری، توسعه فرآوری سیر میتواند به افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، گسترش صنایع تبدیلی و بهبود درآمد کشاورزان کمک کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی تصریح کرد: توسعه کشت سیر در چارچوب الگوی کشت و استفاده از روشهای نوین تولید، نقش مؤثری در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، مدیریت منابع و تقویت ظرفیت تولید محصولات کشاورزی استان دارد.