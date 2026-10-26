استاندار اردبیل ، از پیگیری تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان با هدف حمایت از تولید و تثبیت اشتغال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل از دو واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی شماره دوی اردبیل بازدید کرد.

استاندار اردبیل گفت: در فاز توسعه واحد تولید مصنوعات چوبی آریاچوب ساوالان حدود ۱۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است که با راه‌اندازی آن تا پایان امسال، حدود ۷۰ نفر به شمار شاغلان اضافه خواهد شد.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: حمایت از واحد‌های صنعتی، حفظ پایداری اشتغال و رفع موانع تولید از اولویت‌های استان است.

وی به فعالیت‌های واحد تولید مصنوعات چوبی آریاچوب ساوالان اشاره کرد و افزود: برای این مجموعه بیش از ۷هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده و در حال حاضر حدود ۱۲۰ نفر در آن مشغول به‌کار هستند.

استاندار اردبیل با اشاره به تولید روکش‌های‌ام. دی. اف و اچ. پی. ال در این واحد، بیان کرد: تولید روکش اچ. پی. ال برای استفاده در نما‌های ساختمانی، ظرفیت جدیدی در استان ایجاد می‌کند و می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش صنایع مصنوعات چوبی کمک کند.

امامی یگانه همچنین درباره واحد تولید مخازن پلی‌اتیلن بتاپلاست، اظهار کرد: این مجموعه با سرمایه‌گذاری ۳۰۰میلیارد تومانی بخش خصوصی، زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم می‌کند.

وی با بیان کاربرد مخازن پلی‌اتیلن در تأمین و ذخیره آب، ساختمان، کشاورزی و صنعت، تصریح کرد: تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز این واحد برای توسعه فعالیت‌ها در دستور کار قرار گرفته و از طریق بانک‌های عامل پیگیری خواهد شد.

استاندار اردبیل با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی استان گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، واحد‌های تولیدی نه‌تنها فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند بلکه برای توسعه ظرفیت تولید نیز تلاش می‌کنند و دولت هم به‌طور کامل پیگیر رفع مسائل و تامین نیازمندی‌های تولیدکنندگان است.