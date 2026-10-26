به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت صیفی جات شامل کدو، بادمجان و خیارسبز از بیش از ۵۰ هکتار زمین‌های کشاورزی خود هستند و تا ابتدای دی ماه بیش از ۷۵۰ تن محصول برداشت می‌کنند.

مرتضی شکوهی با بیان اینکه با توجه به شرایط مساعد جوی و مدیریت آبیاری پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار بیش از ۱۵ تن محصول صیفی تولید می‌شود افزود: محصولات تولیدی این شهرستان نقش موثری در تامین نیاز مصرف‌کنندگان و میدان میوه و تره‌بار استان فارس دارد.

شهرستان مُهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.