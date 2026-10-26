به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور شعب صندوق کمیته امداد استان اصفهان ارائه این تسهیلات را در پنج سرفصل حمایتی، اشتغال، فرهنگی، مسکن و سفر زیارتی اربعین حسینی بیان کرد و گفت: تسهیلات حمایتی با ۴ هزار و ۵۴۲ فقره، بیشترین سهم را در تعداد وام‌های پرداختی صندوق به خود اختصاص داده است.

سید مجتبی حجازی مدیر امور شعب صندوق کمیته امداد استان اصفهان، با تشریح عملکرد شش‌ماهه این صندوق افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، در مجموع ۱۰ هزار و ۲۳۹ فقره تسهیلات معادل ۳۵۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سرفصل‌های مختلف حمایت، اشتغال، کمک به تامین مسکن، امور فرهنگی و سفر زیارتی اربعین حسینی به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است.

وی با اشاره به بیشترین تسهیلات پرداختی، افزود: تسهیلات حمایتی با ۴ هزار و ۵۴۲ فقره معادل ۱۴۸ میلیارد تومان، در صدر تقاضای دریافت وام قرار دارد. پس از آن، تسهیلات اربعین با ۳ هزار و ۱۹۱ فقره به میزان ۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون در جایگاه دوم قرار گرفته است. این آمار، گستردگی خدمات صندوق در پاسخ‌گویی به نیاز‌های حمایتی و تامین بخشی از هزینه‌های مرتبط با سفر زیارتی اربعین را نشان می‌دهد.

حجازی با بیان اینکه در حوزه اشتغال نیز یک‌هزار و ۷۳۰ فقره تسهیلات به میزان ۱۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است، ادامه داد: این تسهیلات با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و کمک به ایجاد فرصت‌های درآمدزایی، از جمله ظرفیت‌های مهم برای توانمندسازی خانوار‌های تحت حمایت به شمار می‌رود بنابراین فراهم شدن زمینه اشتغال و تقویت درآمد پایدار می‌تواند در کاهش وابستگی اقتصادی خانواده‌ها به حمایت‌های مستمر و حرکت آنها به سمت خودکفایی موثر باشد.

وی با اشاره به دیگر سرفصل‌های پرداختی بیان کرد: در بخش فرهنگی، ۴۳۳ فقره تسهیلات به میزان ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و در حوزه مسکن نیز ۳۴۳ فقره تسهیلات در قالب ۳۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ثبت شده است. این حمایت‌ها می‌تواند در پاسخ‌گویی به نیاز‌های فرهنگی و آموزشی خانواده‌ها و کمک به رفع بخشی از مشکلات مرتبط با مسکن مددجویان نقش‌آفرین باشد.

مدیر امور شعب صندوق امداد ولایت استان اصفهان تاکید کرد: تنوع سرفصل‌های تسهیلاتی، امکان پاسخ‌گویی به نیاز‌های متفاوت خانواده‌های تحت حمایت را فراهم می‌کند. تداوم هدفمند این خدمات در کنار شناسایی دقیق نیاز‌ها و اولویت‌بندی درخواست‌ها، می‌تواند علاوه بر کمک به رفع مشکلات فوری نیازمندان، زمینه تقویت توان اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و حرکت خانواده‌ها به سوی استقلال و خودکفایی را فراهم سازد.