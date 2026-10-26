به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت از اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: حکم تخریب بنا ساخته شده به مساحت ۱۴ هزار مترمربع، با هماهنگی مرجع قضایی و حضور عوامل انتظامی و کارشناسان امور اراضی جهاد کشاورزی اجرا شد.

سرهنگ اسماعیل رئوفی افزود: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در زمین‌های زراعی و باغی جرم است و بدون هیچ‌گونه اغماضی، علاوه بر برخورد قانونی، دستور قلع و قمع این سازه‌ها صادر و اجرا می‌شود.

وی گفت: با متخلفان در این حوزه مطابق قانون برخورد می‌شود.