مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم از انجام بررسی‌های کارشناسی برای ایجاد دسترسی ریلی میان منطقه پردیسان و شهرک صنعتی شکوهیه با هدف تسهیل تردد شهروندان و کارکنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: پیشنهاد ایجاد دسترسی ریلی بین منطقه پردیسان و شهرک صنعتی شکوهیه با هدف تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، کاهش بار ترافیکی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت زیرساخت‌های ریلی موجود در دستور کار قرار گرفته و مراحل بررسی کارشناسی خود را طی می‌کند.

حامد خسروی، افزود: با توجه به حجم بالای تردد روزانه کارگران، کارکنان و شهروندان میان پردیسان و قطب صنعتی شکوهیه، اجرای این طرح می‌تواند نقش بسزایی در ایمنی سفر‌های درون و برون‌شهری، کاهش مصرف سوخت و تسهیل دسترسی‌ها داشته باشد که نتایج مطالعات آن پس از نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.