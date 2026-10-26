معاون امنیتی انتظامی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش علم و دانش در ارتقای توان بازدارندگی کشور گفت: علم آموزی دانش آموزان و آگاهی در برابر تهدیدات، از مصادیق پدافند غیرعامل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهراب داوری امروز در مراسم نواختن زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان نمونه دولتی طالقانی تبریز اظهار کرد: پدافند یک کلمه ترکیبی است. «پد» به معنای دفاع و «آفند» به معنای حمله است و پدافند در مجموع به معنای دفاع در برابر حمله می‌شود.

وی افزود: پدافند عامل شامل ابزار‌های نظامی برای مقابله با تهاجمات دشمن است و پدافند غیرعامل نیز اقداماتی را در بر می‌گیرد که در طول زندگی انجام می‌دهیم، اما حتی از بسیاری از آنها اطلاع نداریم.

وی ادامه داد: هر اقدامی در برابر تهدیدات انسان ساخت و طبیعی، شامل پدافند غیرعامل می‌شود، برای مثال، تحصیل در مدارس و کسب علم، دانش آموزان را در برابر جهل محافظت می‌کند و آموختن علم نیز نوعی پدافند غیرعامل به شمار می‌رود.

داوری گفت: در زمانی زندگی می‌کنیم که دنیای استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و کودک کش، با نظام جمهوری اسلامی دشمنی می‌کند. علت دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی، استقلال و عدم تمکین ما در برابر استکبار است. ما علم را آموخته‌ایم و بر انرژی هسته‌ای و بهترین سیستم‌های دفاعی و آفندی دنیا مسلط شده‌ایم، اما دشمن این اقتدار و توانمندی را بر نمی‌تابد.

داوری با اشاره به وظیفه دانش آموزان در صیانت از نظام گفت: این وظیفه، سنگین و ارزشمند است و اگر در انجام آن غفلت کنیم و زمان را از دست بدهیم، زمانی بیدار خواهیم شد که جبران آن بسیار دشوار است. امروز هیچ سرویس اطلاعاتی با ایران همراهی نمی‌کند و چاره‌ای جز درگیری نداریم. اگر می‌خواهیم پدافند داشته باشیم، باید خود را به علم مسلح کنیم. امروز علم و دانش و حضور جوانان در میدان ها، بازدارندگی ارزشمندی برای کشور ایجاد کرده است.

معاون امنیتی انتظامی استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: امروز هزینه‌های زیادی برای تامین امنیت و آرامش دانش آموزان در مدارس پرداخت می‌شود و نیرو‌های مسلح جان بر کف، بدون هیچ چشم داشتی برای حفاظت از خاک کشور و تامین امنیت مردم، پشت لانچر می‌نشینند و برای دفاع از کیان کشور از جان خود می‌گذرند.

اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: امروز پایلوت زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان طالقانی برگزار شد و هدف از برگزاری چنین جلساتی این است که دانش آموزان و خودمان با مجموعه‌ای از اقداماتی که در مقابل انواع حوادث می‌توانیم مسلح کنیم، آشنا شویم.

وی افزود: پدافند غیرعامل مختص زمان جنگ نیست بلکه هر اتفاقی که باعث شود ما از یک خطر حفظ شویم، انجام آن اقدامات، پدافند غیرعامل است. حتی مطالعه یک دانش آموز برای امتحان درسی هم جزو پدافندغیرعامل محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: دانش آموزان، اولیا و همکاران آموزش و پرورش با انواع مخاطرات در زمان جنگ، سیل و زلزله رو به رو هستند و آموزش اقدامات کاهش آسیب‌ها در چنین شرایطی برعهده آموزش و پرورش است. مدیران مدارس باید با شناخت از محیط کاری خود، اقدامات لازم برای جلوگیری از انواع مخاطرات را انجام دهند.

صادقی گفت: پدافند غیرعامل شامل زندگی شخصی حتی در حد قفل کردن درب خانه نیز می‌شود و باید هر لحظه برای رویارویی با انواع مخاطرات آماده باشیم.

وی تاکید کرد: مانور زلزله هر ساله در مدارس برگزار می‌شود که یک نوع پدافند غیرعامل برای مواقع بحرانی است تا دانش آموزان تمرین کنند و اقدامات مناسبی در شرایط بحران انجام دهند.

وی با بیان این‌که حفظ آرامش در تمامی مواقع بحرانی، اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: قبل از وقوع اتفاق باید از وقوع آن جلوگیری کرد برای مثال، جلوگیری از احداث ساختمان در بستر رودخانه، پدافند غیرعامل است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی افزود: دانش آموزان، سرمایه‌های ارزشمند کشور و ایران آینده هستند و آموختن اصول ایمنی از امروز برهرکسی واجب است.

وی ادامه داد: پدافندغیرعامل، نشانه آگاهی، نظم و مسئولیت پذیری همه ما است و در هر نوع بحرانی، شرایط آن تغییر می‌کند.