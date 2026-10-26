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به دنبال طوفان تندری دیشب در هرمزگان باران بارید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشترین بارندگی در سردشت شهرستان بشاگرد با یک میلی متر و روستای برتمب شهرستان بندرعباس با هشت دهم میلی متر باران ثبت شده است.
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مرادی افزود: با ادامه ناپایداری جوی و طوفان تندری همراه با بارشهای نقطهای نسبتاً شدید باران و سیلابی شدن مسیلها پیش بینی میشود.
وی گفت: این شرایط جوی تا فردا در هرمزگان ادامه دارد.