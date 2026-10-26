رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با تأکید بر جایگاه دانش‌آموزان در آینده‌سازی کشور، آنان را سرمایه‌ای عظیم برای کشور دانست و گفت: با وجود اهمیت دانش‌آموزان در حوزه تمدنی و آینده‌سازی، آن‌گونه که شایسته است به این سرمایه انسانی توجه نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار سیاوش مسلمی در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی با اشاره به اهمیت توجه به نسل نوجوان گفت: بیش از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور تحصیل می‌کنند و توجه به تربیت، هویت و توانمندی‌های این جمعیت، نقش مهمی در آینده کشور دارد.

وی با بیان اینکه مدرسه میدان اصلی فعالیت‌های امسال بسیج دانش‌آموزی است، افزود: دانش‌آموزان نقش‌آفرینان اصلی برنامه‌ها هستند و نتیجه فعالیت‌های آنان باید در قالب خدمت به خود، هم‌نوعان و محیط مدرسه نمود پیدا کند.

راه‌اندازی خبرگزاری «نوبیان» با مشارکت دانش‌آموزان

مسئول بسیج دانش‌آموزی کشور از راه‌اندازی خبرگزاری دانش‌آموزی «نوبیان» با رویکرد «هر مدرسه، یک رسانه» خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز برای فعالیت خبری آموزش دیده‌اند و قرار است این خبرگزاری در هفته بسیج دانش‌آموزی رونمایی شود.

مسلمی افزود: در این طرح، دانش‌آموزان مسائل، ظرفیت‌ها و دستاورد‌های مدرسه خود را روایت می‌کنند و در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و علمی به طرح مسائل و مطالبه‌گری برای بهبود شرایط مدرسه می‌پردازند.

اجرای پویش «هر مدرسه، یک خدمت»

وی از اجرای پویش «هر مدرسه، یک خدمت» و برنامه «هر مدرسه، یک روایت» به‌عنوان دیگر محور‌های فعالیت امسال نام برد و گفت: شناسایی مسائل مدرسه و محله و انجام اقدام‌های عملی برای رفع آنها، از اهداف این پویش است.

کاشت نهال به نام شهدا، تهیه بسته‌های نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند، بهسازی فضای مدرسه، دیدار با خانواده شهدا و برگزاری کلاس‌های آموزشی از جمله فعالیت‌های پیشنهادی این پویش است.

در قالب برنامه «هر مدرسه، یک روایت» نیز دانش‌آموزان می‌توانند موفقیت‌های علمی و هنری، دانش‌آموزان نخبه، معلمان اثرگذار و ظرفیت‌های مدرسه خود را معرفی کنند.

گرامیداشت شهدای دانش‌آموز و تقویت هویت ملی

مسلمی، گرامیداشت شهدای دانش‌آموز، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی، تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی و ترویج فرهنگ مقاومت و خودباوری را از دیگر اهداف برنامه‌های این هفته برشمرد.

وی همچنین از معرفی شهید ایلیا علیخانی و شهیده ریحانه سادات ساداتی به‌عنوان شهدای شاخص ملی بسیج دانش‌آموزی در سال تحصیلی جدید خبر داد.

برگزاری برنامه‌های ملی در هفته بسیج دانش‌آموزی

مسئول بسیج دانش‌آموزی کشور گفت: برنامه‌های این هفته در هفت محور تعلیم و تربیت، سازندگی و خدمت، آمادگی دفاعی، فرهنگ و جهاد تبیین، علم و فناوری، شهدا و هویت، و ورزش و نشاط برگزار می‌شود.

به گفته مسلمی، برگزاری مجمع عالی علوی و فاطمی بسیج دانش‌آموزی، لیگ علمی نوپایا با حضور ۷۰۰ دانش‌آموز برتر، مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، برنامه‌های خدمت‌رسانی و فرهنگی در مدارس و برنامه‌های مرتبط با شهدای دانش‌آموز از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی همچنین از برگزاری همایش جانفدایان دانش آموز با حضور ۵۰ هزار دانش‌آموز در استان فارس، اختتامیه طرح شهید عجمیان در همدان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در استان‌های مختلف خبر داد.

مسلمی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال دانش‌آموزان در برنامه‌ها گفت: رویکرد امسال، فاصله گرفتن از برنامه‌های صرفاً مناسبتی و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در محیط مدرسه است.