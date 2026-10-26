به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از آناتولی، الکساندر ووچیچ که از سمت ریاست جمهوری استعفا داده و به عنوان نامزد پست نخست‌وزیری در فهرست «الکساندر ووچیچ - صربستان متحد» به رهبری حزب مترقی صربستان (SNS) فعالیت می‌کند، اعلام کرد در انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزارشده در روز یکشنبه شکست خورده است.

ووچیچ پس از بسته شدن شعب اخذ رأی در ساعت ۲۰ به وقت محلی، در مقر حزب مترقی صربستان در پایتخت، بلگراد، سخنرانی کرد.

ووچیچ با اشاره به اینکه نتایج رسمی را در اختیار ندارد، گفت: «بر اساس داده‌های تأیید شده‌ای که در اختیار داریم، ما در این انتخابات شکست خوردیم. فهرست دانشجویی پیروز شده است. آنها کرسی‌های نمایندگی بیشتری نسبت به ما در پارلمان خواهند داشت.»

ووچیچ با بیان اینکه امسال نیز طبق روال همیشه و با پذیرش مسئولیت برای سخنرانی آماده است، افزود: «من می‌خواستم نخستین کسی باشم که صحبت می‌کند تا شما مجبور نباشید مدت زیادی منتظر بمانید. ما نقش خود را در حزب مخالف خواهیم پذیرفت و مبارزه را ادامه خواهیم داد.»