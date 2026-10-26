طرح خوداظهاری رده‌بندی سنی بازی‌های موبایلی که از ۲۳ شهریورماه امسال در فروشگاه‌های مایکت و کافه‌بازار به اجرا درآمده است، در بیش از یک ماه نخست فعالیت خود به رده‌بندی سنی بیش از ۴ هزار و پانصد بازی ایرانی منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح خوداظهاری رده‌بندی سنی بازی‌ها پس از چندین سال پیگیری، سرانجام امسال به همت بخش نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای (اسرا) بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و دو فروشگاه مایکت و کافه‌بازار عملیاتی شد. این طرح در مرحله نخست، بازی‌های موبایلی را در بر می‌گیرد و با هدف تسهیل فرایند تعیین و نمایش رده سنی بازی‌ها در سکو‌های عرضه دیجیتال به اجرا درآمده است.

رضا احمدی، معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با اشاره به سابقه پیگیری این طرح گفت: موضوع نمایش رده‌بندی سنی بازی‌ها در سکو‌های عرضه بازی، از جمله مایکت و کافه‌بازار، سال‌ها از دغدغه‌های بنیاد بوده است. طراحی پرسشنامه خوداظهاری برای این منظور از سال ۱۳۹۶ آغاز شد، اما به دلایل مختلف امکان اجرای آن فراهم نشد تا اینکه امسال، در دوره جدید مدیریت بنیاد و با همکاری همکاران بخش نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای و همراهی مایکت و کافه‌بازار، این طرح به مرحله اجرا رسید.

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در این طرح، شرکت‌های بازی‌ساز برای عرضه بازی‌های موبایلی خود در مایکت و کافه‌بازار، پرسشنامه خوداظهاری رده‌بندی سنی را در سامانه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تکمیل می‌کنند. این پرسشنامه شامل ۱۰ سؤال است که پاسخ‌های ارائه‌شده به آن، مبنای تعیین سیستمی رده سنی بازی قرار می‌گیرد.

حسن مداحی، مدیر نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای (اسرا) نیز در توضیح نحوه اجرای این فرایند اظهار کرد: کاربران و شرکت‌های بازی‌ساز از طریق فروشگاه‌های مایکت و کافه‌بازار به پرتال بنیاد هدایت می‌شوند و پس از پاسخ‌گویی به سؤالات پرسشنامه، رده سنی بازی بر اساس پاسخ‌های ثبت‌شده تعیین می‌شود. در نهایت، رده سنی اختصاص‌یافته به‌صورت برچسب در کنار سایر اطلاعات بازی در صفحه آن در فروشگاه مربوطه نمایش داده می‌شود.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، از زمان آغاز اجرای این طرح در ۲۳ شهریورماه تا کنون، بیش از ۴ هزار و پانصد بازی موبایلی ایرانی با تکمیل پرسشنامه خوداظهاری، رده‌بندی سنی دریافت کرده‌اند.

اجرای این طرح، گامی در جهت گسترش پوشش رده‌بندی سنی بازی‌های موبایلی در فروشگاه‌های دیجیتال کشور به شمار می‌رود. در این سازوکار، کاربران می‌توانند رده سنی بازی‌ها را در کنار سایر اطلاعات آنها مشاهده کنند و با آگاهی بیشتری درباره تناسب محتوای بازی با گروه سنی مخاطبان تصمیم بگیرند.