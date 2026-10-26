تفاله گوجه‌فرنگی که شامل پوسته، دانه و تا حدی نیز گوشت میوه بوده و رطوبت بالایی دارد، با حدود ۲۲ درصد پروتئین و ۱۰ درصد چربی می‌تواند به‌عنوان خوراک دام استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گوجه‌فرنگی یکی از محصولات عمده تولیدی کشور است که بیشترین میزان تولید آن در فصل تابستان است.

این محصول هم به‌صورت تازه خوری مورد مصرف قرار می‌گیرد و هم در صنایع تبدیلی به فرآورده‌های مختلفی، چون رب، سس و ... تبدیل می‌شود.

در فرآیند تولید رب، گوجه‌فرنگی شستشو و عصاره‌گیری می‌شود و آنچه که از این مرحله باقی می‌ماند تفاله گوجه‌فرنگی نام دارد که شامل پوسته، دانه و تا حدی نیز گوشت میوه است و رطوبت بالایی دارد.

نسبت این بخش‌ها در تفاله بسته به رقم گوجه-فرنگی متفاوت است، اما به‌طور کلی نسبت پوسته از ۵۰ تا ۶۰ درصد و نسبت دانه از ۳۰ تا ۴۰ درصد متغیر است.

طبق آمار سال ۱۳۹۸ سازمان جهاد کشاورزی به ترتیب میزان ۹/۶ و ۴/۱ میلیون تن گوجه‌فرنگی و تفاله گوجه‌فرنگی در ایران تولید شده است.

تفاله گوجه‌فرنگی با حدود ۲۲ درصد پروتئین و ۱۰ درصد چربی می‌تواند به‌عنوان خوراک دام استفاده شود که این امر علاوه بر کاهش نیاز به مواد خوراکی وارداتی و کاهش هزینه دامداران، می‌تواند به حفظ محیط‌زیست و کاهش مصرف آب نیز کمک کند.

از تفاله خشک گوجه‌فرنگی در سطح ۱۰ درصد جیره گاو‌های شیری و ۱۵ درصد جیره گاو‌های پرواری و گوسفند می‌توان به‌عنوان جایگزین منابع پروتئین و کربوهیدرات استفاده کرد. همچنین از تفاله‌تر گوجه نیز می‌توان به‌صورت افزودنی به سیلوی ذرت و یا حتی از سیلوی تفاله گوجه‌فرنگی به‌عنوان جایگزین منابع علوفه‌ای جیره تا سطح ۱۵ درصد استفاده کرد.

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