میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار؛ شعار محوری راهپیمایی۱۳ آبان
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال باشکوهتر از سالهای گذشته با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به جنایات دشمن آمریکایی - صیهونی در دو جنگ تحمیلی اخیر و قدردانی از حضور حماسی نزدیک به ۲۴۰ شب مردم در خیابانها و میادین سراسر کشور گفت: اوج این حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان خواهد بود.
وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال باشکوهتر از سالهای گذشته با شعار محوری "میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار" برگزار میشود.
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