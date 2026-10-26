سردار سرتیپ دوم پاسدار عبدالرحمن کشوری ، حفاظت از مردم و استمرار خدمات حیاتی را اولویت اصلی پدافند غیرعامل دانست و تأکید کرد: برنامه‌ریزی پیشگیرانه و تمرین سناریو‌های بحران باید پشتوانه تداوم خدمات‌رسانی و ارتقای تاب‌آوری کشور در برابر تهدید‌ها باشد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشستی که در آستانه هفته نکوداشت پدافند غیرعامل با حضور جمعی از مسئولان استانی و دانشگاهی، استادان و کارکنان دانشگاه یزد برگزار شد، صیانت از مردم و تأمین نیاز‌های ضروری جامعه را محور برنامه‌های پدافند غیرعامل برشمرد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار عبدالرحمن کشوری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و محدودیت‌های احتمالی در مسیر‌های تأمین کالا اظهار کرد: با وجود گرانی‌ها و محدودیت‌های موجود، تاکنون کمبود قابل‌توجهی در حوزه زیرساخت‌های حیاتی، از جمله آب، برق و گاز و همچنین تأمین مواد غذایی و کالا‌های اساسی مشاهده نشده است.

جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، این وضعیت را حاصل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم برای استمرار خدمات ضروری دانست و افزود: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تمرین سناریو‌های مختلف، زمینه تداوم خدمات‌رسانی به مردم را حتی در شرایط بحرانی فراهم می‌کند.

کشوری با تأکید بر نقش محوری مردم در مواجهه با تهدیدها، آگاهی، همراهی و روحیه آنان را شایسته تقدیر دانست و تصریح کرد: حمایت از مردم باید در صدر برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد؛ زیرا مردم نقش خود را در شرایط دشوار به‌خوبی درک کرده‌اند و در میدان عمل نیز توانمندی خود را نشان داده‌اند.

وی در ادامه، دانشگاه‌ها را از ارکان ارتقای تاب‌آوری ملی و مقابله با تهدید‌های نوین خواند و بر اهمیت دیپلماسی فناوری، تقویت پدافند شناختی و ارتقای سواد رسانه‌ای جوانان و دیگر اقشار جامعه تأکید کرد.

صیانت از سرمایه‌های انسانی و نخبگانی، نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل، ارتقای آمادگی در مدیریت بحران و حفاظت از زیرساخت‌های سایبری از دیگر محور‌های سخنان جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این نشست بود.