محمدمهدی کشتکار نماینده وزن ۶۳ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان - قزاقستان، مقابل نماینده بلغارستان نتیجه را واگذار کرد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد اوجالا از فنلاند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد.

کشتکار مقابل ادموند نازاریان نایب قهرمان جهان از بلغارستان با نتیجه ۸ - یک شکست خورد و باید منتظر حضور حریفش در فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.