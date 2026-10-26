مدیر جهاد کشاورزی قصرقند گفت: به طور میانگین از هر هکتار حدود سه تن برنج برداشت می‌شود و مجموع تولید سالانه شهرستان به چهارهزار و ۲۰۰ تن می‌رسد؛ ظرفیتی که جایگاه قصرقند را در تولید برنج سیستان و بلوچستان برجسته کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سعید امیری گفت: برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و تجربه دیرینه کشاورزان در کنار بهره‌گیری از روش‌های بومی، قصرقند را به یکی از کانون‌های اصلی تولید برنج در سیستان و بلوچستان تبدیل کرده است.

وی افزود: کشت برنج در مناطق گرمسیری بلوچستان بر پایه دانش بومی، تجربه نسل‌های گذشته و شناخت دقیق شرایط محیطی شکل‌گرفته است. کشاورزان منطقه با به‌کارگیری شیوه‌های متناسب با اقلیم گرم و مدیریت منابع در دسترس، توانسته‌اند زمینه تداوم تولید این محصول را فراهم کنند.

مدیر جهاد کشاورزی قصرقند گفت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی مستعد قصرقند به کشت برنج اختصاص دارد که باتوجه‌به امکان دو نوبت کشت و برداشت در طول سال زراعی، مجموع سطح برداشت سالانه به معادل ۱۴۰۰ هکتار می‌رسد.

امیری ادامه داد: تداوم کشت و برداشت در دو دوره زراعی، علاوه بر افزایش بهره‌وری از زمین‌های کشاورزی، نقش مهمی در رونق فعالیت‌های اقتصادی و تأمین معیشت کشاورزان منطقه دارد.

وی همچنین با اشاره به تنوع ارقام برنج کشت‌شده در قصرقند اظهار کرد: کشاورزان این شهرستان ارقام مختلفی از جمله شفق، شیرودی، صدری و بوتو را کشت می‌کنند که هرکدام از نظر زمان کاشت و برداشت، شرایط متفاوتی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی قصرقند در تشریح زمان‌بندی کشت این ارقام بیان کرد: برای نمونه، کشت رقم شفق از اسفندماه آغاز می‌شود و این محصول حدود سه ماه بعد به مرحله برداشت می‌رسد؛ در مقابل، رقم صدری در شهریورماه کشت شده و برداشت آن در آذرماه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تفاوت در زمان کشت و برداشت ارقام مختلف برنج، امکان برنامه‌ریزی بهتر فعالیت‌های کشاورزی در طول سال را فراهم می‌کند و با توزیع مناسب مراحل تولید، به استمرار فعالیت شالیزار‌ها و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی شهرستان کمک می‌کند.