

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی از توزیع ۷۴۸ هزار و ۸۰۰ پاکت شیر در استان خبرداد و گفت: این برنامه برای ۱۳۶ هزار و ۹۰۲ دانش‌آموز مدارس دولتی عادی، عشایری، استثنایی و شبانه‌روزی ِدوره ابتدایی پیش‌بینی شده است.

مرتضوی افزود: هر دانش‌آموز در طول سال تحصیلی، ۳۲ نوبت شیر دریافت خواهد کرد.





وی گفت: نرخ مصوب با هماهنگی‌های انجام‌شده تعیین شده و تفاوت هزینه تأمین شیر با استان خراسان رضوی به دلیل هزینه حمل ونقل است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اجرای طرح تغذیه رایگان دانش‌آموزان افزود: با توجه به ماندگاری محدود خرما، استفاده از محصولات خشک مانند بیسکویت و نان‌های حجیم در برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گرفته است.





مرتضوی با اشاره به تجربه سال گذشته در اجرای طرح شیر مدارس گفت: در روز‌های پایانی سال تحصیلی و هم‌زمان با آموزش مجازی نیز شیر بر اساس سهمیه تعیین‌شده در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت تا روند بهره‌مندی دانش‌آموزان از این برنامه ادامه یابد.