از برگزاری جلسه های آموزشی اخلاق حرفه‌ای و معروفات و منکرات نظام اداری در مبارکه تا نواختن زنگ پدافند غیر عامل در خور و بیابانک را در این بسته خبری بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تاکنون برای ۷۰۰ نفر از کارکنان ادارات شهرستان مبارکه، جلسه های آموزشی اخلاق حرفه‌ای و معروفات و منکرات نظام اداری برگزار شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در همایش معروفانه با موضوع معروفات و منکرات نظام اداری گفت: مدیران و کارکنان ادارات در ترویج فرهنگ معروفات در محیط‌های کاری و اداری و ارتقای سلامت نظام اداری نقش مهمی دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظاهری افزود: ادارات دولتی شهرستان باید فرهنگ پاسخ‌گویی، شفافیت اداری و رعایت حقوق ارباب‌رجوع را تقویت کنند و ستاد امر به معروف و نهی از منکر را در اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی یاری دهند.

زنگ پدافند غیرعامل در مدرسه شهید سیدمحمد آل‌داود شهر خور نواخته شد.

این مراسم با هدف افزایش آگاهی دانش‌آموزان درباره اصول پیشگیری و آمادگی در برابر تهدید‌ها و حوادث احتمالی برگزار شد.

در این آیین، بر ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه پدافند غیرعامل و نقش مدارس در ارتقای آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با شرایط اضطراری تأکید شد.