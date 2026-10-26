دبیر کمسیون توسعه آموزش قرآن کشور گفت: ارتقای سواد قرآنی جامعه، بهبود کیفیت آموزش قرآن در مدارس، توانمندسازی معلمان و تقویت فهم و تدبر در آیات قرآن از محور‌های مهم توسعه آموزش عمومی قرآن کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا مسیب‌زاده، دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، با موضوع تبیین نقشه راه و اجرایی‌سازی سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور و برگزاری گردهمایی دبیران کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور برگزار شد.

دبیر کمسیون توسعه آموزش قرآن کشور در نشست خبری درباره سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور گفت: این سند شامل ۶ راهبرد و ۵۲ اقدام ملی است که اجرای آنها مستلزم همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط است.

مسیب‌زاده به تشریح اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرایی‌سازی این سند پرداخت و بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در مسیر توسعه آموزش عمومی قرآن تأکید کرد.

وی افزود: ارتقای سواد قرآنی جامعه، بهبود کیفیت آموزش قرآن در مدارس، توانمندسازی معلمان و تقویت فهم و تدبر در آیات قرآن از محور‌های مهم توسعه آموزش عمومی قرآن کشور است.

دبیر کمسیون توسعه آموزش قرآن کشور با اشاره به اهمیت نقش استان‌ها در اجرای برنامه‌های ملی، به تبیین جایگاه کارگروه‌های استانی در پیگیری اقدامات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی مرتبط پرداخت.

برگزاری گردهمایی دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌ها نیز با هدف تبیین نقشه راه، هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و پیگیری تحقق اهداف سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور در دستور کار قرار دارد.