به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در همایش روز ملی آمار و برنامه ریزی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آماری کشور گفت: در الگوی نوین حکمرانی آماری، مرکز آمار ایران باید علاوه بر تضمین صحت داده‌ها، نقش تنظیم‌گر شبکه تولید آمار را نیز بر عهده داشته باشد.

منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به نظام آماری کشور گفت: مرکز آمار ایران علاوه بر مسئولیت تولید آمار و تضمین صحت داده‌ها، در چارچوب حکمرانی نوین آماری باید نقش سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری شبکه تولید آمار را نیز ایفا کند.

وی افزود: در این شبکه، بازیگران مختلفی توانایی تولید داده دارند، اما لزوماً در جایگاه مرکز آمار قرار نمی‌گیرند؛ ازاین‌رو، مرکز آمار باید استاندارد‌های لازم را تدوین و بر اجرای آنها نظارت کند.

منصوری با اشاره به نیاز فعالان اقتصادی به پیش‌بینی شرایط آینده اظهار کرد: تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی معطوف به آینده است و پیش‌بینی، مسئولیت مستقیم نظام آماری نیست؛ اما تضمین کیفیت آمار و پردازش صحیح داده‌ها باید در چارچوب نظام حکمرانی آماری دنبال شود.

وی تأکید کرد: در دوره‌هایی که کشور با نوسانات جدی مواجه است، دسترسی به اطلاعات دقیق و کافی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های درست اقتصادی قرار گیرد.