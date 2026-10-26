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مراسم یادبود استاد شهید دکتر علی لاریجانی امروز با حضور جمعی از چهرههای علمی، فرهنگی و مسئولان کشور در دانشگاه تهران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مراسم یادبود استاد شهید دکتر علی لاریجانی، امروز با حضور جمعی از چهرههای علمی، فرهنگی و مسئولان کشور در دانشگاه تهران آغاز شد.
این مراسم در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در حال برگزاری است.
در این مراسم ، غلامعلی حداد عادل، سید مصطفی محقق داماد، حسین غفاری، علی مطهری و سید حمید طالبزاده به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
همچنین حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، و اعضای خانواده شهید لاریجانی در این مراسم حضور دارند.