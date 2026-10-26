رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جلفا از جذب و تخصیص اعتبارات ملی برای اجرای طرحهای عمرانی، تجهیزاتی و زیرساختی حوزه سلامت این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسین غلامی گفت: این اقدامات با هدف ارتقای شاخص‌های درمان و توسعه متوازن خدمات بهداشتی در منطقه مرزی جلفا اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: ارتقای سطح کیفی خدمات بهداشتی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان، مستلزم نوسازی تجهیزات پزشکی و بهسازی تاسیسات بیمارستانی است که این روند با پیگیری‌های نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و همراهی مسئولان کشوری و استانی شتاب گرفته است.

غلامی با اشاره به جزئیات اعتبار تخصیص‌یافته برای بهسازی تاسیسات بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر افزود: مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای تعویض و مقاوم‌سازی چیلر‌های این مرکز درمانی اختصاص یافته است؛ چرا که سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی این بیمارستان پس از سال‌ها فعالیت، نیازمند نوسازی اساسی بود تا پایداری ارائه خدمات به بیماران و کادر درمان در شرایط گوناگون جوی تضمین شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان جلفا همچنین به توسعه فضای فیزیکی بخش اورژانس اشاره کرد و ادامه داد: ۱۳۵ میلیارد ریال اعتبار به منظور تجهیز، توسعه و تکمیل اورژانس جدید بیمارستان دکتر ساجدی تخصیص یافته است. هدف از اجرای این طرح، افزایش تخت‌های تحت نظر، تسریع در روند تریاژ و ارائه خدمات اورژانسی باکیفیت‌تر به مراجعان است که با بهره‌برداری از آن، بخش عمده‌ای از نیاز‌های درمانی منطقه مرتفع خواهد شد.

غلامی از تقویت ناوگان امدادی شهرستان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، یک دستگاه آمبولانس مجهز به بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر تحویل شد که این اقدام نقش مؤثری در تقویت زنجیره امداد و نجات، کاهش زمان حضور بر بالین بیماران و ارتقای ایمنی جابجایی بیماران بدحال خواهد داشت.

وی همچنین به طرحهای زیست‌محیطی و توسعه خدمات روستایی اشاره کرد و افزود: تخصیص ۴۰ میلیارد ریال برای بهسازی و استانداردسازی سیستم فاضلاب بیمارستان، گامی ضروری در جهت رعایت الزامات کنترل عفونت و صیانت از سلامت عمومی بود که اجرایی شد. علاوه بر این، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیز برای تکمیل درمانگاه «ایری» با هدف تحقق عدالت در سلامت و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات اولیه درمانی اختصاص یافته است که این پروژه نیز مراحل عمرانی خود را طی می‌کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان جلفا خاطرنشان کرد: مجموعه بهداشت و درمان شهرستان با تمام ظرفیت در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارد و تداوم این روند می‌تواند به رفع کامل محرومیت‌های درمانی در این منطقه مرزی و راهبردی منجر شود.