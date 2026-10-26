اردن از بازداشت سه فرد مسلح عامل حمله به کلیسای ارتدوکس، که به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۵ نفر شد، خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از آسوشیتد پرس، نیرو‌های امنیتی اردن سه مرد را به اتهام حمله به یک کلیسای ارتدوکس یونانی که به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۵ تن انجامید، بازداشت کردند.

به گزارش اداره امنیت عمومی، این سه مظنون پس از درگیری مسلحانه سحرگاهی دستگیر شدند و هر سه نفر مجروح شده‌اند. در این عملیات که سپیده‌دم در شهر «کرک» در جنوب امان پایتخت اردن انجام شد، هیچ‌یک از نیرو‌های امنیتی آسیبی ندیدند. شهر کرک میزبان جمعیت اقلیت مسیحی است.

حمله به کلیسای ارتدوکس یونانی در کرک، روز جمعه و در جریان یک مراسم تدفین رخ داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که سه نفر در این حمله دست داشتند.

تاکنون هیچ شخص یا گروه مسؤولیتی این حمله را بر عهده نگرفته و هیچ گروه مسلحی نیز به انجام آن متهم نشده است.

مازن الفرایه، وزیر کشور اردن، هویت این سه مرد را به عنوان عوامل اصلی حمله تایید کرد.

او در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه دولتی «المملکه» گفت: «نهاد‌های امنیتی به وظایف خود عمل کردند که نتیجه آن دستگیری عاملان این اقدام تروریستی بود. آنها مقاومت شدیدی در برابر نیرو‌های امنیتی از خود نشان دادند، اما در نهایت با متحمل شدن جراحات شدید، مهار شده و به بازداشتگاه منتقل شدند.»

وی افزود: «سه فرد در این ماجرا دست دارند؛ هویت آنها بلافاصله پس از حادثه تروریستی شناسایی شد و دستگاه‌های امنیتی از تمام ابزار‌های در اختیار برای دستگیری‌شان استفاده کردند.»