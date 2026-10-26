

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سمینار مدرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با تمرکز بر تهیه و تدوین متریال آموزشی سطح دو فوتسال آسیا در مالزی در حال برگزاری است.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران، به عنوان تنها نماینده کشورمان در این سمینار حضور دارد و در جلسات این دوره در زمینه بررسی و تدوین محتوای آموزشی سطح دو فوتسال آسیا مشارکت می‌کند.

همچنین شهاب سفال‌منش، مربی و مدرس فوتسال ایران، به عنوان عضو کارگروه این پروژه در این دوره حضور دارد و در روند فعالیت‌های تخصصی این کارگروه مشارکت خواهد داشت.

این سمینار با هدف توسعه و به‌روزرسانی محتوای آموزشی دوره‌های مربیگری فوتسال در آسیا برگزار شده و مدرسان و کارشناسان حاضر در آن به بررسی مباحث فنی و آموزشی مرتبط با سطح دو فوتسال آسیا می‌پردازند.

حسین شمس، دیگر مدرس ایرانی، نیز به دلیل انجام عمل جراحی نتوانسته است در این دوره حضور داشته باشد.

این سمینار از امروز اغاز و تا ۸ آبان ماه ادامه دارد.