مربی کشتی در جاجرم، هزینه‌های سالگرد درگذشت مادرش را به خرید تشک کشتی اختصاص داد تا نوجوانان علاقه‌مند به این رشته ورزشی بتوانند در شرایط مناسب‌تری به تمرین بپردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، علی میرایی، مربی کشتی در شهرستان جاجرم، هزینه‌های مراسم سالگرد درگذشت مادرش را به خرید یک تشک کشتی اختصاص داد تا نوجوانان علاقه‌مند به این رشته ورزشی بتوانند در شرایط مناسب‌تری به تمرین بپردازند.

این اقدام خیرخواهانه با هدف حمایت از ورزشکاران نوجوان و فراهم کردن امکانات لازم برای فعالیت ورزشی آنان انجام شده است؛ اقدامی که می‌تواند در مسیر شناسایی و پرورش استعدادهای جوان کشتی جاجرم مؤثر باشد.

در کنار تلاش مربیان و ورزشکاران، حمایت خانواده‌ها، پیشکسوتان و خیران ورزشی نیز نقش مهمی در توسعه ورزش پایه و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای نوجوانان دارد.

این حرکت ارزشمند، نمونه‌ای از مشارکت اجتماعی در توسعه ورزش محلی است؛ اقدامی که یاد یک مادر را با تلاش، امید و آینده ورزشی نوجوانان جاجرم پیوند زده است.