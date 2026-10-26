به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان قائنات گفت: عملیات احیا و مرمت «مسجد محله پایین» در شهر قاین با هدف صیانت از هویت معماری و ارزش‌های تاریخی این بنای مذهبی آغاز شد.

عباس‌زاده افزود: در این کارگاه مرمتی، اندود‌های فرسوده کاهگل و گچ و خاک از دیواره‌های بنا برداشته می‌شود و بخش‌های آسیب‌دیده خشتی در سطوح افقی و قائم مرمت می‌شوند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: در این مرحله کف‌فرش مسجد با آجر سنتی اجرا و سطوح افقی بندکشی می‌شود.

وی با بیان این که کارگاه به مدت دو هفته فعال است، از همکاری اهالی در پیشبرد بدون وقفه عملیات مرمت، قدردانی کرد.

مسجد محله پایین قاین، بنایی تاریخی و مذهبی است که پیشینه‌اش به دوره صفوی می‌رسد و در دوره قاجار نیز بخش‌هایی از آن ساخته یا تکمیل شده است.

این مسجد در سال ۱۳۸۰ با شماره ۵۱۵۰ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.