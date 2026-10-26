به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف محموله‌ای بزرگ از انواع سیگار خارجی قاچاق در یک منزل مسکونی در شهرری خبر داد و گفت: ارزش کالا‌های کشف‌شده بنا بر برآورد کارشناسان، بیش از ۳۵ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی، از نگهداری و دپوی کالای خارجی قاچاق در یک منزل مسکونی در محدوده شهرری مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌داد کالا‌ها از شهر‌های جنوبی کشور به اطراف تهران منتقل و سپس با خودرو‌های باری سبک به محل موردنظر حمل و برای توزیع نگهداری می‌شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به اینکه مأموران پس از بازرسی محل، مقادیر زیادی سیگار خارجی با برند‌های مختلف کشف کردند که فاقد اسناد و مدارک گمرکی لازم بود.تصریح کرد:کالا‌های کشف‌شده برای بررسی و رسیدگی قانونی صورت‌جلسه شد و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شد.

سردار افشاری گفت: در ارتباط با این پرونده، یک متهم به همراه مستندات مربوطه به مرجع قضایی معرفی شد و روند رسیدگی قانونی ادامه دارد.

وی با تأکید بر آثار قاچاق کالا بر تولید و اقتصاد کشور، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.