وزارت امور خارجه لیبی در اعتراض به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که آنها را توهین‌آمیز علیه این کشور و مردم آن دانست، کاردار آمریکا در طرابلس را احضار و یادداشت رسمی اعتراض به وی تسلیم کرد. طرابلس همچنین خواستار ارائه توضیحات و اصلاح اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، وزارت امور خارجه لیبی روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کاردار آمریکا را به مقر این وزارتخانه احضار کرده است تا اعتراض رسمی خود را نسبت به اظهارات ترامپ به وی ابلاغ کند. این وزارتخانه خواستار ارائه توضیحات درباره سخنان رئیس‌جمهور آمریکا و اصلاح محتوای آنها شد. وزارت امور خارجه لیبی تأکید کرد که این کشور یک «دولت مستقل و دارای حاکمیت» است و هرگونه اظهارنظری را که به کرامت مردم آن خدشه وارد کند، جایگاهش را تنزل دهد یا لیبی و شهروندانش را وارد اختلافات انتخاباتی و محاسبات سیاسی داخلی کشور‌های دیگر کند، رد می‌کند. این وزارتخانه همچنین یادآور شد که احترام متقابل، حفظ حاکمیت ملی و رعایت موازین دیپلماتیک، از اصول تثبیت‌شده روابط میان کشور‌ها به شمار می‌روند.

صدام حفتر، معاون فرمانده نیرو‌های مستقر در شرق لیبی، نیز خواستار واکنش رسمی و صریح این کشور به اظهارات ترامپ شد. وی از جمله خواستار ارسال اعتراض دیپلماتیک به واشنگتن و درخواست جبران توهین، متناسب با شدت آن، شد.

صدام حفتر در پیامی در فیس‌بوک نوشت: «لیبی کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و کرامت ملی آن بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد. تحت هیچ شرایطی و با هیچ توجیه سیاسی نمی‌توانیم بپذیریم که به این کشور توهین یا شأن آن تخریب شود.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که تداوم همکاری و دوستی با آمریکا با رعایت احترام متقابل منافاتی ندارد و احترام متقابل، اساس روابط میان کشورهاست.

این واکنش‌ها در پی اظهارات روز شنبه ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر پری، در ایالت جورجیا، مطرح شد.

رئیس‌جمهور آمریکا، جان اوساف، سناتور دموکرات، را به حمایت از طرح قانونی‌ای متهم کرد که به ورود مهاجران از کشور‌هایی منجر می‌شود که ترامپ آنها را «کشور‌های آلوده به تروریسم» توصیف کرد. وی در این زمینه از لیبی، یمن، هائیتی و سومالی نام برد. در واکنش به این اظهارات، عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر لیبی، سخنان ترامپ را رد کرد و بر پایبندی کشورش به برقراری روابط مبتنی بر احترام متقابل با آمریکا تأکید کرد. دبیبه در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در فیس‌بوک منتشر شد، گفت: «لیبی کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و هرگونه توهین به این کشور یا مردم آن را رد می‌کنیم؛ مردمی که در مبارزه با تروریسم فداکاری‌های عظیمی کرده‌اند.» وی افزود: «اجازه نخواهیم داد کرامت لیبی و مردم آن به ابزاری در اختلافات انتخاباتی تبدیل شود.»