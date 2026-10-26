متخصص داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل : مسمومیت‌های دارویی کودکان از مهم‌ترین مواردی هستند که با افزایش آگاهی والدین و با رعایت اصول ایمنی در محیط خانه می‌توان از بسیاری از آنها پیشگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، متخصص داروسازی بالینی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: کودکان به دلیل کنجکاوی و شناخت ناکافی از خطرات، در معرض مسمومیت‌های ناخواسته قرار دارند و مسمومیت‌های دارویی از مهم‌ترین مواردی هستند که با افزایش آگاهی والدین و با رعایت اصول ایمنی در محیط خانه می‌توان از بسیاری از آنها پیشگیری کرد.

دکتر زهرا نظری تلوکی افزود: دارو‌ها باید همواره دور از دسترس و دید کودکان و ترجیحاً در محفظه‌ای قفل‌شده نگهداری شوند. نگهداری دارو در کیف، روی میز یا کنار تخت، حتی برای مدت کوتاه، می‌تواند خطرآفرین باشد.

وی تصریح کرد: همچنین دارو‌ها نباید در بسته‌بندی مواد غذایی یا ظروف معمولی نگهداری شوند و بهتر است از پیمانه یا سرنگ مدرج مخصوص برای اندازه‌گیری مقدار داروی کودک استفاده شود.

متخصص داروسازی بالینی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: مصرف دارو در حضور کودک نیز باید با احتیاط باشد؛ زیرا کودکان ممکن است رفتار بزرگسالان را تقلید کنند.

دکتر نظری افزود: در صورت احتمال مصرف اتفاقی دارو یا هر ماده سمی، نباید منتظر بروز علائم ماند یا بدون دستور متخصص، کودک را وادار به استفراغ کرد.

وی خاطر نشان کرد: لازم است بلافاصله با اورژانس یا مرکز اطلاع‌رسانی دارو‌ها و سموم تماس گرفته شود و نام ماده، مقدار احتمالی و زمان مصرف در صورت امکان مشخص شود.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: نگهداری دارو‌ها و مواد شوینده در محل امن، توجه به برچسب محصولات و آموزش متناسب با سن کودکان، از اقدامات مهم برای کاهش خطر مسمومیت در محیط خانه است.