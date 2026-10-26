مدیرکل امور مالیاتی گیلان از آخرین مهلت اصلاح، ثبت و ذخیره عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۵ و بخشودگی ۹۰ درصدی جرایم تا پایان امروز ۴ آبان خبر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن صیاد زمردی گفت: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدیان مالیاتی حداکثر تا پایان امروز دوشنبه ۴ آبان فرصت دارند از طریق سامانه مؤدیان، کار اصلاح، ثبت و ذخیره خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ خود را انجام دهند.

وی افزود: ادارات امور مالیاتی موظفند در خصوص مؤدیانی که در مهلت تعیین‌شده تکالیف مالیاتی دوره مورد نظر را انجام دهند، هماهنگی‌های لازم را در خصوص بخشودگی ۹۰ درصدی جریمه مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات ابرازی برای آن‌ها انجام دهند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: بهره‌مندی از این بخشودگی منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مربوط به خلاصه عملکرد ذخیره‌شده دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۵، با رعایت تفویض اختیار قبلی، حداکثر تا پایان چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ است.

صیاد زمردی افزود: مؤدیانی که با وجود اشتباه یا انحراف در اطلاعات خلاصه عملکرد و دریافت بازخورد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، برای اصلاح و ذخیره این اطلاعات و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق در مهلت مقرر در مهلت قانونی اقدام نکنند، سقف بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ۴۰ درصد سقف بخشودگی جریمه تفویض‌شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

وی از مؤدیان خواست با توجه به مهلت‌های اعلام‌شده، در کوتاه‌ترین زمان، برای بررسی و اصلاح خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ در سامانه مؤدیان اقدام کنند تا در صورت احراز شرایط، از تسهیلات و بخشودگی جرایم پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.