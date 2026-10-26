در هشتمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان اصفهان در سال جاری، موضوعات حیاتی مرتبط با حوزه بهداشت عمومی، سلامت جامعه و مسئولیت‌های سازمان محیط زیست در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در این نشست با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت و بهداشت عمومی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین شهروندان گفت: دستگاه قضایی از خلال وظیفه نظارتی خود، با پیگیری مستمر، از اجرای صحیح قوانین و مقررات از سوی سازمان محیط زیست و دیگر دستگاه‌های متولی اطمینان حاصل خواهد کرد و هدف از این اقدامات، حصول اطمینان از تأمین حقوق عامه در حوزه سلامت و بهداشت است.

وی یکی از محور‌های اصلی بحث در این جلسه را موضوع روان‌سازی پسماند‌ها و فاضلاب به زاینده‌رود در برخی شهرستان‌های استان عنوان کرد و ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها، نبود آماده‌سازی و به‌روزرسانی تصفیه‌خانه‌ها، مانعی جدی در مسیر مدیریت صحیح پسماند‌ها ایجاد کرده و مقرر شد فهرست شهرستان‌هایی که تاکنون در زمینه آماده‌سازی تصفیه‌خانه‌ها اقدام لازم را انجام نداده‌اند، به سرعت به دبیرخانه شورا ارسال شود.»

رئیس کل دادگستری استان افزود: این اقدام راه را برای پیگیری‌های قانونی از سوی دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم هموار می‌کند تا از طریق مراجع قضایی، اجرای این وظایف در تمامی شهرستان‌ها تضمین شود.

حجت‌الاسلام جعفری به فعالیت برخی معادن در مجاورت اماکن و مراکز تفریحی، فرهنگی، اجتماعی و... به عنوان دستور کار دیگر جلسه اشاره و تاکید کرد: فعالیت معادن نباید با ایجاد آلایندگی‌های زیست‌محیطی، سلامت شهروندان را به خطر بیندازد؛ لزوم رعایت دقیق فواصل قانونی میان معادن و اماکن عمومی مورد تأکید بوده تا از بروز هرگونه مخاطره ناشی از فعالیت‌های معدنی جلوگیری شود.

وی بحث و تبادل‌نظر در خصوص عملکرد شهرک‌های صنعتی را آخرین دستور کار جلسه عنوان کرد و گفت: اگرچه برخی شهرک‌ها در زمینه ایجاد تصفیه‌خانه‌ها اقداماتی انجام داده‌اند، اما تاکید شد که این اقدامات کافی نیست و باید با سرعت و دقت بیشتری برای تکمیل فرآیند تصفیه و مدیریت پساب‌ها حرکت کرد.

همچنین در این نشست مقرر شد چالش‌های شناسایی شده در حوزه سلامت و محیط زیست، پس از بررسی‌های کارشناسان، به صورت نهایی به دبیرخانه شورا ارسال شود.