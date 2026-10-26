به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: رگبار شدید باران، رعدوبرق، تندباد‌های لحظه‌ای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه، برای برخی نقاط شهرستان زاهدان، ارتفاعات جنوبی و مناطق مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

محسن حیدری توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از سفر‌های غیرضروری و فعالیت‌های کوهنوردی خودداری شود، همچنین ایمن‌سازی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنر‌های تبلیغاتی، پرهیز از اسکان و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و خودداری از چرای دام در ارتفاعات، به‌منظور کاهش خسارات احتمالی ضروری است.