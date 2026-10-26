معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از اختصاص اعتبارات ویژه برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و ارتباطی در مناطق روستایی و عشایری خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمد فیضی، معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایمن سازی مسیر‌ها و ساختمان‌های مدارس در مناطق کم برخوردار در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: اختصاص هزار میلیارد تومان برای بازسازی و ایمن‌سازی مدارس سنگی و ناایمن یکی از مهمترین موارد در این زمینه است که با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اجرا خواهد شد.

او افزود: همچنین ۹۳۰ میلیارد تومان برای حذف «گرگر» یا همان ابزار کابلی عبور ازرودخانه در نظر گرفته شده و قرار است پل‌های جایگزین و ایمن به‌جای پل‌های سیم‌بکسلی در مناطق عشایری ساخته شود.

معاونت توسعه روستایی کشور تأکید کرد که نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و کیفیت اجرای پروژه‌ها انجام خواهد شد تا این منابع دقیقاً در مسیر بهبود کیفیت زندگی روستاییان و عشایر به کار گرفته شوند.