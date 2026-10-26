عضو سومین دوره شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تأمین مسکن، برنامه‌ریزی اصولی، کاهش موانع اداری و ساخت واحدهای متناسب با توان اقتصادی خانوارها را از الزامات نوسازی بافت‌های فرسوده این کلان‌شهر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، صدرنژاد، عضو سومین دوره شورای اسلامی شهر کرج و کارشناس ارشد مدیریت شهری، در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز، نوسازی بافت‌های فرسوده را یکی از ظرفیت‌های مهم برای بهبود وضعیت مسکن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست و بر لزوم توجه هم‌زمان به زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و نیازهای واقعی بازار مسکن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه شهری نباید صرفاً بر افزایش تعداد واحدهای مسکونی متمرکز باشد، اظهار کرد: اجرای طرح‌های مسکن باید با پیش‌بینی شبکه معابر، دسترسی‌های مناسب، فضای سبز، پارکینگ و سرانه‌های خدماتی همراه باشد تا توسعه جمعیت، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری وارد نکند.

این کارشناس مدیریت شهری با اشاره به تجربه برخی طرح‌های مسکن در سال‌های گذشته افزود: انتخاب نامناسب محل اجرای پروژه‌ها و کم‌توجهی به امکانات زیربنایی، در مواردی تأمین خدمات مورد نیاز ساکنان را با دشواری مواجه کرده است. در مقابل، نوسازی بافت‌های فرسوده در محدوده شهر می‌تواند ضمن احیای محلات قدیمی، امکان بهره‌مندی شهروندان از زیرساخت‌ها و خدمات موجود را افزایش دهد.

صدرنژاد همچنین با اشاره به وجود واحدهای مسکونی خالی در مناطقی از کرج، از جمله عظیمیه و مهرشهر، بر ضرورت تغییر رویکرد در الگوی ساخت‌وساز تأکید کرد و گفت: تمرکز بر ساخت واحدهای بزرگ و گران‌قیمت، پاسخگوی نیاز همه اقشار جامعه نیست و لازم است واحدهایی با متراژ و قیمت مناسب، متناسب با شرایط اقتصادی خانوارهای متوسط و زوج‌های جوان نیز در برنامه‌های توسعه مسکن مورد توجه قرار گیرد.

وی طولانی بودن روند صدور مجوزهای ساختمانی و مسائل حقوقی برخی املاک دارای اسناد عادی و قولنامه‌ای را از جمله چالش‌های پیش روی نوسازی برشمرد و تسهیل فرایندهای اداری و رفع موانع قانونی را در افزایش تمایل مالکان و سازندگان به مشارکت در این طرح‌ها مؤثر دانست.

این عضو سابق شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به تأثیر هزینه‌های ساخت‌وساز بر قیمت نهایی مسکن، خواستار بررسی دقیق سازوکار تعیین عوارض شهری و ضرایب مؤثر بر هزینه‌های ساختمانی شد و تصریح کرد: مدیریت شهری باید با اتخاذ سیاست‌های هدفمند و ایجاد مشوق‌های مناسب، زمینه حضور فعال‌تر سازندگان و سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های نوسازی فراهم کند.

صدرنژاد ، تأمین پارکینگ، توسعه فضای سبز و پیش‌بینی خدمات عمومی متناسب با جمعیت را از الزامات اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری دانست و تأکید کرد: دستیابی به نوسازی پایدار در کرج مستلزم هماهنگی میان برنامه‌ریزی شهری، تسهیل مقررات، مشارکت بخش خصوصی و توجه جدی به توان اقتصادی و نیازهای مسکن شهروندان است.