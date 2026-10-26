رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم از ورود بیش از ۴۳ میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو به استان طی ۷ ماه گذشته خبر داد که حاکی از رشد ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محسن محمدی اطهر در تشریح آمار تردد جاده‌ای استان قم اظهار کرد: در ۷ ماهه نخست سال جاری، افزون بر ۴۳ میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو به استان قم وارد شده است که این رقم در مقایسه با ۳۹ میلیون و ۹۲۲ هزار دستگاهِ مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به سهم وسایل نقلیه سنگین افزود: بیش از ۱۴ درصد از مجموع خودرو‌های متردد در طول راه‌های استان قم طی این مدت، به وسایل نقلیه سنگین اختصاص داشته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان قم درباره میانگین تردد روزانه در محور‌های برون‌شهری گفت: طی ۷ ماه گذشته، به‌طور متوسط روزانه ۶۲۷ هزار دستگاه خودرو در راه‌های استان تردد کرده‌اند.

محمدی اطهر در خصوص پرترددترین و کم‌ترددترین محور‌های استان خاطرنشان کرد: بیشترین حجم تردد ثبت‌شده توسط سامانه‌های ترددشمار مربوط به کمربندی قم - کاشان با بیش از ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو بوده و کمترین میزان تردد نیز متعلق به محور قدیم کاشان - قم با افزون بر ۶۲۲ هزار دستگاه خودرو ثبت شده است.

وی همچنین به آمار تردد در مهرماه سال جاری اشاره کرد و افزود: نزدیک به ۶ میلیون و ۴۷۳ هزار دستگاه خودرو در مهرماه وارد قم شده‌اند که در مقایسه با ورود ۶ میلیون و ۲۶۶ هزار دستگاهی در مهرماه سال گذشته، ۳ درصد رشد داشته است.