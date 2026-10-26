کشت گندم و جو در سطح ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سبزوار آغاز شد.

آغاز کشت گندم و جو در اراضی کشاورزی سبزوار

آغاز کشت گندم و جو در اراضی کشاورزی سبزوار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: ۳ هزار هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به کشت گندم و ۱۰ هزار هکتار به کشت جو اختصاص یافته که با توجه به تناسب آب و هوایی سبزوار با محصول جو و نیاز واحد‌های دامی، این محصول در اولویت کشت غلات سبزوار است.

ابراهیم رودسرابی افزود: کشت مکانیزه با استفاده از ۷۰ ماشین کارنده و انتخاب بذر مناسب در طرح مشارکتی با کشاورزان از مهمترین اقدامات جهاد کشاورزی برای افزایش تولید در واحد سطح است که با کمک کارشناسان در سطح مزارع شهرستان در حال اجرا است.

رودسرابی با بیان اینکه تنها ۲۰ درصد از مزارع غلات سبزوار به روش مکانیزه کشت می شود، گفت: تسهیلات خوبی با بازپرداخت ۵ ساله برای خرید ادوات کشاورزی در نظر گرفته شده است که به متقاضیان پرداخت می شود.

وی گفت: سبزوار با ۱۰ هزار هکتار سطح زیر کشت جو رتبه نخست استان خراسان رضوی را در سطح زیر کشت این محصول دارد.