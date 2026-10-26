مسئولان ارشد حوزه گاز و انرژی با هشدار درباره احتمال مواجهه با تنش گازی در ۱۱ استان کشور طی زمستان امسال، بر ضرورت آمادگی برای سناریو‌های بحرانی و تأمین سوخت جایگزین تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در جریان مانور سراسری مدیریت ناترازی انرژی، مسئولان ارشد حوزه گاز و انرژی با هشدار درباره احتمال مواجهه با تنش گازی در ۱۱ استان کشور طی زمستان امسال، بر ضرورت آمادگی برای سناریو‌های بحرانی و تأمین سوخت جایگزین تأکید کردند.

مدیر HSE شرکت ملی گاز ایران در این مراسم با اشاره به حجم خسارت‌های واردشده گفت: از مجموع تولید روزانه ۸۷۰ میلیون متر مکعب گاز، در جریان جنگ ناجوانمردانه، ۲۳۰ میلیون متر مکعب از تولید را از دست دادیم. با این حال، طی اقدامات شبانه‌روزی، موفق شدیم ۱۰۰ میلیون متر مکعب از این میزان را جبران کنیم.

شکوهیان همچنین اعلام کرد که بخشی از تأسیسات آسیب‌دیده دوباره به مدار تولید بازگشته‌اند.

اسدی معاون انرژی پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اهمیت مانور‌های سراسری، هشدار داد: با توجه به پیش‌بینی‌های موجود، باید احتمال قطعی گاز را در دستور کار داشته باشیم و تأمین سوخت جایگزین را به عنوان یک اولویت استراتژیک مد نظر قرار دهیم

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با ارائه آماری از وضع استان اظهار داشت: با توجه به اینکه ۹۲ درصد مشترکان استان در بخش خانگی هستند، ما روزانه به ۳۵ میلیون متر مکعب گاز نیاز مبرم داریم تا از بحران قطعی گاز در بخش خانگی جلوگیری کنیم.

جوادی در ادامه گفت: ما در حال رایزنی با استان‌های همجوار هستیم؛ هدف این است که در صورت عدم تأمین گاز بخش خانگی مازندران، با قطع گاز بخش صنعتی استان‌های همجوار، اولویت با تأمین انرژی خانوار‌ها باشد.