به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرماندار پیرانشهر از هدف‌گذاری برای واگذاری هزار قطعه زمین رایگان و بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن از تسهیلات قانونی و کمک‌های بلاعوض در سال ۱۴۰۵ خبر داد.لقمان خسروپور با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن گفت: شناسایی و فراهم‌سازی مقدمات واگذاری زمین در مناطق شهری و روستایی شهرستان به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و تاکنون ده‌ها هکتار زمین برای اجرای این طرح شناسایی شده است.وی افزود: پس از طی مراحل قانونی و اداری، فرآیند اجرای طرح و واگذاری زمین به واجدان شرایط آغاز خواهد شد تا زمینه خانه‌دار شدن اقشار محروم، کم‌درآمد و فاقد مسکن فراهم شود.خسروپور با تأکید بر ضرورت همکاری و مسئولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط تصریح کرد: اجرای این طرح باید با جدیت، سرعت و بدون وقفه دنبال شود و هیچ‌گونه کوتاهی از سوی دستگاه‌های مسئول در این زمینه پذیرفتنی نیست.

فرماندار پیرانشهر خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن، یکی از اولویت‌های مهم شهرستان است و تمامی دستگاه‌های مرتبط موظف‌اند با حداکثر توان، زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قالب ستاد مسکن امید را فراهم کنند.