مردم کبودراهنگ در ۵ آبان سال ۱۳۵۷ و ۱۰۴ روز مانده به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۵ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، پنجم آبان سال ۱۳۵۷ کبودراهنگی‌ها با تظاهرات علیه رژیم مستبد، زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی می‌شوند که در این واقعه ۵ شهید و ۲۱ جانباز تقدیم انقلاب می‌کنند.

هفتم آبان همان سال امام خمینی (ره) در فرانسه از این حرکت یاد می‌کند و می‌گوید انقلاب به شهر‌های کوچک و روستا رسیده و کار رژیم شاهنشاهی تمام شده است و این سخنان رهبر انقلاب در جلد چهار صحیفه نور، ثبت تاریخ انقلاب می‌شود.

پس از این حرکت مردم شهرستان بیشتر مکان‌ها و خیابان‌های میادین شهر را به نام‌های انقلابی تغییر نام دادند.

آن زمان جوانان کبودراهنگی مقابل ظلم رژیم شاهنشاهی ایستادگی کردند و نسل امروز هم راه آنها را ادامه خواهد داد و در مقابل استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی تمام قد ایستادگی می‌کنند.

به پاس خون شهدا و رشادت جانبازان پنجم آبان ۵۷، این روز به نام روز شهرستان کبودراهنگ نامگذاری شده است.