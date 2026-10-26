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معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با اعلام انجام معاینات پزشکی ۸۶ درصد متقاضیان حج تمتع، از افرادی که تاکنون برای معاینه مراجعه نکردهاند خواست در اسرع وقت فرایند بررسی وضعیت سلامت خود را تکمیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیاکبر جنگجو، معاون مرکز پزشکی حج و زیارت، با اشاره به روند بررسی وضعیت سلامت متقاضیان حج تمتع اظهار کرد: در حال حاضر، کمیته سلامت بهصورت هفتگی با حضور متخصصان رشتههای مختلف، همکاران باسابقه حج و نمایندگان سازمان حج و زیارت تشکیل میشود و موضوعات مرتبط با حج، از جمله فرایندهای اجرایی، مسائل آموزشی و سامانه معاینات پزشکی، مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه از مجموع ۷۰ هزار و ۱۳۷ متقاضی ارجاعشده، حدود ۸۶ درصد برای انجام معاینات مراجعه کردهاند، بر ضرورت مراجعه افرادی که تاکنون معاینات خود را انجام ندادهاند تأکید کرد و گفت: همچنان حدود ۱۰ هزار نفر در انتظار مراجعه هستند و این تعداد بهتدریج تغییر میکند. استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی سهم بیشتری از افراد مراجعهنکرده را به خود اختصاص دادهاند.
جنگجو همچنین با اشاره به نتایج بررسیهای پزشکی گفت: تاکنون ۲۷۸ نفر بهدلیل احرازنشدن استطاعت جسمی و پزشکی، تأییدیه لازم را دریافت نکردهاند.
به گفته وی، پس از تأیید وضعیت سلامت متقاضیان، شاخصبندی و رتبهبندی نیز انجام شده است تا شرایط جسمی زائران برای ارائه خدمات و برنامهریزیهای موردنیاز در مناسک حج مورد توجه قرار گیرد.
جنگجو به برخی ملاحظات پزشکی زائران در ایام مناسک اشاره کرد و افزود: ۳ هزار و ۵۹۹ زائر آقا و ۳ هزار و ۸۱۴ زئرخانم باید برای حفظ سلامت خود، طواف واجب را با ویلچر انجام دهند. همچنین ۹ هزار و ۴۶۱ زائر آقا بهدلیل بیماریهای زمینهای، در گروه زائرانی قرار دارند که با اتوبوس از عرفات به منا منتقل میشوند و جهت حفظ سلامتی و قوف درمشعرالحرام را بصورت اضطراری انجام خواهند داد. افزون بر این، حدود ۱۳ هزار و ۳۸۹ زائر خانم نیز بهدلیل ملاحظات پزشکی باید برای رمی جمرات نایب بگیرند.