سخنگوی شهرداری تهران گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه و محاصره ادعایی ترامپ و آمریکایی‌ها اتوبوس‌هایی با ۲۶ متر طول در کنار اتوبوس‌های دوکابین و تک کابین وارد کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدخانی درباره ورود متروباس‌ها به تهران گفت: در مورد ادعا‌های مطرح شده در خصوص متروباس‌ها موارد مطرح شده شگفت انگیز است. در یک توییت و در چند خط سه یا چهار دروغ گفته شده است. به طور مثال دریافت پول از بانک مرکزی و اینکه قیمت اتوبوس‌ها چند برابر رقم اصلی است و باید میادین تخریب شوند غلط است.

وی افزود: ما از این فرد شکایت حقوقی کرده‌ایم و با مشخص شدن نتیجه شکایت تکلیف شایعه مشخص خواهد شد. باید قراری با هم بگذاریم که در این شرایط خاص خبر‌های مثبت و امیدبخش برای مردم داشته باشیم و ذهن مردم را خراب نکنیم

سخنگوی شهرداری تصریح کرد: ما از منظر اقتصادی در سخت‌ترین شرایط تاریخ انقلاب هستیم و در این شرایط دو برابر دوره گذشته اتوبوس وارد کشور کردیم. اگر همین مدت از جنگ ۱۲ روزه تاکنون را در نظر بگیریم دو برابر دوره پنجم اتوبوس وارد کرده‌ایم. اتوبوس‌های دوکابین فعال در خطوط باعث رضایت شهروندان شده و اینکه مدام ایراد بگیریم به روان و آرامش مردم آسیب می‌زند.

محمدخانی در رابطه با اظهار نظر یکی از اعضای شورا در مورد استیضاح شهردار تهران گفت: من در سخنان هیچ یک از اعضا چنین صراحتی ندیدم. در رسانه‌ها این موضوع را مشاهده کردم. گرچه می‌دانم برخی اعضا از روز اول دوره گزینه دیگری داشتند و بعد از پنج سال نتوانستند خود را با شرایط جدید وفق دهند. با توجه به عملکرد شهرداری تهران در طول سال‌های اخیر به ویژه یک سال گذشته که نقطه اوج کار بوده به نظر می‌رسد زمان بندی مناسبی برای بیان این مطالب نیست.

وی افزود: این مجموعه شبانه روزی کار می‌کند، هر هفته یک خبر خوب و امیدبخش به مردم مخابره می‌شود و طرحهای مختلفی از جمله طرح تورم صفر، چشم روشنی، افتتاح آزادراه شهید شوشتری، تقاطع خیابان ستارخان- بزرگراه چمران و دیگر پروژه‌ها اجرا می‌شود و اقدامات سازنده‌ای انجام می‌گیرد.

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص قرارداد شهرداری با چینی‌ها گفت: دو مدل قرارداد با طرف چینی داریم. یک مورد مربوط به خط اعتباری ایران و چین و خرید واگن‌های مترو است. در واقع تفاهم بین دولت‌های ایران و چین برای خرید ۲ هزارو ۱۰۰ واگن برای متروی سراسر کشور است که از این تعداد، هزارو ۷۱ واگن برای شهرداری تهران است و قرارداد دیگر مربوط به اتوبوس و تاکسی برقی است. قرارداد با طرف چینی دست ما را باز گداشته بود تا با مدل‌های تامین مالی مختلف، محصولات را متناسب با آن شرایط وارد کنیم. الان ذیل آن، اتوبوس‌های سه کابین در حال وارد شدن است که دو دستگاه وارد شده و مابقی وارد می‌شود. اتوبوس‌های دوکابین دیزلی را داریم که ۱۰۱ دستگاه در حال فعالیت است و ۳۱ دستگاه نیز روز‌های آینده وارد خیابان‌ها می‌شوند و البته ۱۷ مورد نیز در حمله وحشیانه امریکای‌ها اسیب دیدند.

محمدخانی بیان کرد: در عین حال اتوبوس‌های تک‌کابین برقی نیز همچنان وارد می‌شوند و خط انتقال اتوبوس‌ها در جریان است. برای تاکسی مذاکراتی در جریان است تا مدل‌های دیگری نیز در سبد خرید تاکسیرانان اضافه کنیم. ممکن است از این ظرفیت برای واردات ون‌تاکسی‌های برقی و سایر مدل‌ها استفاده کنیم؛ بنابراین مسیر بسته نشده و قرارداد‌ها در جریان است.

سخنگوی شهرداری تهران درباره موضوع قطع درختان چیتگر که از طرف یکی از اعضای شورا مطرح شد و شهرداری این دوره را مقصر آن دانستند، گفت: تکرار یک ادعای غلط برای آن ادعا وجاهت ایجاد نمی‌کند. در سال ۱۴۰۳ با تعدادی از فعالان حوزه محیط زیست و مسئولان ذیربط این حوزه به پارک چیتگر رفتیم و در آنجا یک جلسه سه ساعته داشتیم و دلایل متعددی درباره علت این خشک شدن و آفت زدگی درختان بیان شد و جمع‌بندی آن جلسه روشن است. اینکه آیا شهرداری در این دوره تقصیری دارد یا اینکه برعکس تلاش کرده ترک فعل‌ها و قصورات قبلی را جبران کند، مشخص است. حتی برخی از این دلایل به شرایط اقلیمی بر می‌گردد.

محمدخانی بیان کرد: اینکه اقداماتی که در دهه ۸۰ در منطقه ۲۲ انجام گرفته چقدر در آن مؤثر است، در آن جلسه مطرح شد. آمادگی دارم با حضور این اعضای شورا و مجموعه‌ای از کارشناسان محیط زیست به این بوستان برویم و بررسی کنیم که دلایل مختلف این ماجرا چیست و در این دوره چه کار‌هایی باید انجام می‌شد و آیا این اقدامات انجام شده یا نشده است. ده‌ها هزار نهال در این سال‌ها کاشته شده، رکورد آبرسانی را زدیم، بحث بازچرخانی آب انجام شده، هرچند این اقدامات کل مشکل را حل نمی‌کند. چرا که معضلی که طی دودهه ایجاد شده با اقدام چند ساله به طور کامل حل نمی‌شود.

وی در باره طرح تورم صفر عنوان کرد: قرار است، مرغ، رب و پنیر تا پایان این ماه به این طرح اضافه شود. الان ۱۲ قلم کالا به دو روش حضوری و غیر حضوری از طریق شهرزاد و کارت بانکی سرپرست خانوار ارائه می‌شود. دو نظر سنجی انجام دادیم از شهروندان تهرانی و از خریداران و استفاده کنندگان از این طرح. در هر دو مورد میزان رضایت مردم بالا است. در خریداران میران رضایت از طرح بالای ۹۰ درصد است.

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: البته شهروندان نقطه نظراتی هم دارند از جمله؛ افزایش و دسترس پذیری نقاط عرضه و اضافه شدت اقلام دیگر به این طرح و این خواسته‌ها هم انجام خواهد شد.