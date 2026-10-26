به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در این طرح، بیماران نیازمند از دهک‌های درآمدی یک تا سه شناسایی و غربالگری می‌شوند و بر اساس نیاز درمانی، خدمات تخصصی، مشاوره پزشکی و دارو دریافت می‌کنند. همچنین بیمارانی که نیاز به عمل جراحی داشته باشند، پس از بررسی‌های تخصصی، به‌صورت رایگان در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار خواهند گرفت.

این اردوی جهادی با همکاری مرکز فرهنگی جهادی بقیه‌الله تهران، کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی و دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار می‌شود.

مجید الهی‌راد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی، به همراه امام جمعه و فرماندار شهرستان، از اردوی جهادی مرکز فرهنگی جهادی بقیه‌الله تهران در این شهرستان بازدید کردند و ضمن قدردانی از تلاش پزشکان و کادر درمان، به جهادگران این گروه خداقوت گفتند.