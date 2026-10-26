در راستای تقویت پوشش شبکه همراه اول، بهبود کیفیت ارتباطات و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان شادگان استان خوزستان، عملیات نصب دکل جدید و افزایش ارتفاع آنتن‌های سایت بهزیستی این شهرستان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه خوزستان؛ در ادامه اقدامات فنی با هدف بهبود وضعیت پوشش تلفن همراه و افزایش کیفیت خدمات ارتباطی، دکل ۴۲ متری جدید در سایت بهزیستی شادگان نصب و آنتن‌های این سایت نیز با هدف ارتقای پوشش‌دهی و بهبود عملکرد شبکه، افزایش ارتفاع داده شدند.

این اقدام با هدف تقویت سیگنال شبکه همراه اول، بهبود کیفیت مکالمات و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای دسترسی مشترکان به خدمات ارتباطی انجام شده است.

مخابرات منطقه خوزستان با تداوم اقدامات فنی و بهسازی زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مشترکان را دنبال می‌کند.